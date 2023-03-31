В Днепре возобновили подачу воды на 4-х улицах: ситуация на вечер 31 марта

КП «Днепропроводоканал» заботится не только об обеспечении стабильной подачи воды, но и принимает все возможные меры по улучшению качества воды.

Работы продолжаются непрерывно уже 6-е сутки, без отключения водоснабжения.

В Новокодакском районе города все еще продолжаются работы по промывке магистральных водоводов в районе улиц:

Сегодня, по состоянию на 18:00, работники КП "Днепрводоканал" завершили аварийно-восстановительные работы по некоторым адресам.

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