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В Днепре возобновили подачу воды на 4-х улицах: ситуация на вечер 31 марта

Сегодня 19:15
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Сегодня, по состоянию на 18:00, работники КП "Днепрводоканал" завершили аварийно-восстановительные работы по некоторым адресам.

Новости Днепра про В Днепре возобновили подачу воды на 4-х улицах: ситуация на вечер 31 марта

Подачу воды возобновили на следующим адресам:

  • ул. Паторжинского, 31;
  • просп. Богдана Хмельницкого, 184;
  • просп. Слобожанский, 104;
  • ул. Коксовая, 18

В Новокодакском районе города все еще продолжаются работы по промывке магистральных водоводов в районе улиц:

  • Большая Диевская,
  • Гидропарковая,
  • Метростроевская,
  • Мониторная и близлежащих.

Работы продолжаются непрерывно уже 6-е сутки, без отключения водоснабжения.

КП «Днепропроводоканал» заботится не только об обеспечении стабильной подачи воды, но и принимает все возможные меры по улучшению качества воды.

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Новости Днепра про В Днепре возобновили подачу воды на 4-х улицах: ситуация на вечер 31 мартаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре возобновили подачу воды на 4-х улицах: ситуация на вечер 31 мартаРусский

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