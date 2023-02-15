В Днепре возобновили подачу тепла в дома: ситуация на сегодняшний вечер

В Днепре коммунальщики завершили работы по ликвидации аварии по улице Поточная, подача тепла в дома по этой улице возобновлена.

По состоянию на 18.00 в Днепре работают все повышающие насосные станции (ПНС), аварийные ситуации отсутствуют.

В настоящее время все объекты КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис Днепр» в работе.

В течение дня у КП «Теплоэнерго» было обесточивание частными энергетическими компаниями теплораспределительного пункта (ТРП) по Фабрично-Заводской. После подачи питания теплоснабжение возобновлено.

Сегодня коммунальные службы Днепра работали на 29 засорениях канализационных сетей водоотвода, а также на 6 повреждениях сетей водоснабжения.

В частности, аварийные бригады КП «Днепропроводоканал» второй день постоянно работают над устранением повреждения водопровода Д 200мм, по ул. Владимира Винниченко, 5. Работы проводятся с ограничением водоснабжения в нескольких домах по ул. Владимира Винниченко, дом. 1-5. В работе было задействовано 4 единицы специальной техники.

Коммунальщики прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее возобновить подачу воды в эти дома.

Ремонтные бригады КП «Теплоэнерго» завершили работы по ликвидации аварийной ситуации по ул. Поточная. Подача тепла в дома 1а и 1б по этой улице возобновлена.

В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Также заявки по проблемам теплоснабжения или водоснабжения можно оставлять по номерам Штаба взаимопомощи Общественного совета:

(095) 816-39-11

(093) 261-32-25

(063) 402-79-56

(063) 681-61-82

(068) 638-28-48

Заявки по номерам Штаба взаимопомощи Общественного совета принимают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: