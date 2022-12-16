В Днепре возобновили движение по Южному мосту и снова работает маршрутка №18

Сегодня в Днепре из-за атаки россиян приостановили движение по Южному мосту.

А также было остановлено движение автобусного маршрута №18.

В настоящее время движение по мосту возобновили, а также снова работает маршрутка №18.

Об этом сообщил Иван Васючков, главный специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Тревога еще продолжается, будьте в безопасных местах!

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