В Днепре возобновили движение по Южному мосту и снова работает маршрутка №18

А также было остановлено движение автобусного маршрута №18.
В настоящее время движение по мосту возобновили, а также снова работает маршрутка №18.
Об этом сообщил Иван Васючков, главный специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.
Тревога еще продолжается, будьте в безопасных местах!
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