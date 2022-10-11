В Днепре возобновили движение по улице Калиновой после ракетного удара

Об этом сообщил в Телеграмм канале заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Коммунальщики Днепра устранили последствия вчерашнего попадания ракет в районе улицы Калиновой.
Улица Калиновая. Контактная сеть и дорожное покрытие восстановлении. Движение по улице открыто. Продолжаем работать по всей стране! Не пренебрегайте безопасностью, находитесь в укрытиях во время тревог! – отметил Кирилл Тимошенко.
Гигантский воронку на месте прилета засыпали, восстановили дорожное покрытие и контактные сети электротранспорта. Прошло меньше суток и движение возобновлено.
Напомним, что утром 10 октября одна ракет попала прямо посреди проезжей части на улице Калиновой непосредственно перед пассажирским автобусом.
Ранения получили многие пассажиры автобуса и водитель. Проезд по улице закрыли. Транспорт пустили в объезд.
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