В Днепре возобновили движение по улице Калиновой после ракетного удара

Ранения получили многие пассажиры автобуса и водитель. Проезд по улице закрыли. Транспорт пустили в объезд.

Напомним, что утром 10 октября одна ракет попала прямо посреди проезжей части на улице Калиновой непосредственно перед пассажирским автобусом.

Гигантский воронку на месте прилета засыпали, восстановили дорожное покрытие и контактные сети электротранспорта. Прошло меньше суток и движение возобновлено.

Улица Калиновая. Контактная сеть и дорожное покрытие восстановлении. Движение по улице открыто. Продолжаем работать по всей стране! Не пренебрегайте безопасностью, находитесь в укрытиях во время тревог! – отметил Кирилл Тимошенко.

Об этом сообщил в Телеграмм канале заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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