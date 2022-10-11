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В Днепре возобновили движение по улице Калиновой после ракетного удара

Сегодня 10:28
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Движение восстановили.

Новости Днепра про В Днепре возобновили движение по улице Калиновой после ракетного удара

Об этом сообщил в Телеграмм канале заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Коммунальщики Днепра устранили последствия вчерашнего попадания ракет в районе улицы Калиновой.

Улица Калиновая. Контактная сеть и дорожное покрытие восстановлении. Движение по улице открыто. Продолжаем работать по всей стране! Не пренебрегайте безопасностью, находитесь в укрытиях во время тревог! – отметил Кирилл Тимошенко.

Гигантский воронку на месте прилета засыпали, восстановили дорожное покрытие и контактные сети электротранспорта. Прошло меньше суток и движение возобновлено.

Напомним, что утром 10 октября одна ракет попала прямо посреди проезжей части на улице Калиновой непосредственно перед пассажирским автобусом.

Ранения получили многие пассажиры автобуса и водитель. Проезд по улице закрыли. Транспорт пустили в объезд.

Новости Днепра про В Днепре возобновили движение по улице Калиновой после ракетного удара

Новости Днепра про В Днепре возобновили движение по улице Калиновой после ракетного удара

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