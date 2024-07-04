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В Днепре возобновил работу ТРК, поврежденный из-за ракетной атаки 3 июля

Сегодня 12:48
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В Днепре уже работает ТРК "Аполло", потерпевший разрушения вчера, 3 июля, из-за ракетной атаки.

Новости Днепра про В Днепре возобновил работу ТРК, поврежденный из-за ракетной атаки 3 июля

Поврежденный ТРК «Аполло» сегодня 4 июля уже возобновил работу и принимает посетителей. Вчера в результате атаки там выбило окна и повредило фасад. Торговый центр пострадал второй раз за полгода. В декабре 2023 года его закрыли из-за повреждений на 2 месяца и открыли в феврале этого года.

О том, что ТРК «Аполло» работает, сообщили на странице центра в Instagram.

Там также отметили, что центральный вход будет закрыт. Посетителей просят пользоваться другой дверью.

О возобновлении работы ТРК «Аполло» сообщали и в местных телеграмм-каналах. Там опубликовали видео, на котором видно, что посетителей в торгово-развлекательном центре немного, но они есть.

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