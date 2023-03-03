В Днепре возобновляют подачу тепла и воды: ситуация на утро 3 марта

По состоянию на 6:00 в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане с теплом и водой.
По состоянию на 06:00 в Днепре работают все повышающие насосные станции.
В настоящее время в работе все котельные и теплораспределительные пункты всех теплоснабжающих предприятий города: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис Днепр». Отоплением обеспечены все дома, обслуживающие теплоснабжающие предприятия города.
За минувшие сутки аварийные бригады КП «Днепрводоканал» очистили 26 засоров на канализационных сетях, а также устранили 25 повреждений на сетях водоотведения.
В частности, работы выполнены:
У тепловиков города также было немало работ, в том числе:
Сегодня аварийные бригады КП «Днепрводоканал» и тепловики будут работать по новым заявкам от горожан и ликвидации аварийных ситуаций.
В частности, КП «Днепрводоканал» будет чинить поврежденный водопровод по пер. Тайговый, 2. Временно прекращено водоснабжение нескольким домам по пер. Тайговий, 2-10.
Также сегодня коммунальщики будут работать по ул. Строителей, 19а. От жильцов дома накануне поздно вечером поступила информация о повреждении водопровода. Водоснабжение этого дома приостановлено до ликвидации аварийной ситуации.
Также будут идти работы на поврежденном водопроводе по ул. Черкасская, 47. Временно прекращено водоснабжение по всей улице. Работы планируют завершить в течение дня.
В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой.
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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