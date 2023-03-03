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В Днепре возобновляют подачу тепла и воды: ситуация на утро 3 марта

Сегодня 09:00
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Сегодня, 3 марта, НЭК «Укрэнерго» не предоставляла ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет, в том числе и в нашей области. Однако в результате повреждения сетей «Укрэнерго» в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии.

Новости Днепра про В Днепре возобновляют подачу тепла и воды: ситуация на утро 3 марта

По состоянию на 6:00 в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане с теплом и водой.

По состоянию на 06:00 в Днепре работают все повышающие насосные станции.

В настоящее время в работе все котельные и теплораспределительные пункты всех теплоснабжающих предприятий города: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис Днепр». Отоплением обеспечены все дома, обслуживающие теплоснабжающие предприятия города.

За минувшие сутки аварийные бригады КП «Днепрводоканал» очистили 26 засоров на канализационных сетях, а также устранили 25 повреждений на сетях водоотведения.

В частности, работы выполнены:

  • по бульвару Славы, 11, Д-300 мм из колодца;
  • на ул. Высоковольтный, 83, Д-500 мм в камере;
  • по просп. Петра Калнышевского, 10. По просьбе ЖЭКа было прекращено водоснабжение на время проведения работ на внутридомовых сетях, подача воды возобновлена;
  • на ул. Запорожское шоссе, 40а Аварийная бригада КП «Днепропроводоканал» справилась через несколько часов и сразу возобновила водоснабжение;
  • по пер. Стефаника, 1 также оперативно выполнены работы, жители пер. Стефаника и ул. Апостоловские были с водой через несколько часов.

У тепловиков города также было немало работ, в том числе:

  • аварийная служба КП «Комэнергосервис» ликвидировала порыв на трубопроводе отопления, обеспечивавшего теплом дома по ул. Буковинская, 2а, 4, ул. Семафорная, 2, 4 и поликлиника. И жилищному фонду, и медучреждению возобновлено теплоснабжение.
  • Бригада КП «Теплоэнерго» также накануне оперативно справилась с работой по ул. Деевская, 40 (12-15 подъезд) и по пр. Слобожанскому, подача тепла возобновлена.
  • С отоплением и жители трех домов на ул. Батальона Днепр 6, 6а, 6в, там коммунальщики работали на теплотрассе по ул. Батальона Днепр.

Сегодня аварийные бригады КП «Днепрводоканал» и тепловики будут работать по новым заявкам от горожан и ликвидации аварийных ситуаций.

В частности, КП «Днепрводоканал» будет чинить поврежденный водопровод по пер. Тайговый, 2. Временно прекращено водоснабжение нескольким домам по пер. Тайговий, 2-10.

Также сегодня коммунальщики будут работать по ул. Строителей, 19а. От жильцов дома накануне поздно вечером поступила информация о повреждении водопровода. Водоснабжение этого дома приостановлено до ликвидации аварийной ситуации.

Также будут идти работы на поврежденном водопроводе по ул. Черкасская, 47. Временно прекращено водоснабжение по всей улице. Работы планируют завершить в течение дня.

В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про В Днепре возобновляют подачу тепла и воды: ситуация на утро 3 мартаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре возобновляют подачу тепла и воды: ситуация на утро 3 мартаРусский

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