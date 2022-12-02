В Днепре возобновляется движение по Мануйловскому проспекту: когда и как будут ездить маршрутки

Важная информация!

В субботу, 3 декабря, в Днепре возобновят движение транспорта по Мануйловскому проспекту.

Об этом сообщает департамент транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета.

Так, ряд автобусов вернется на свои маршруты. Речь идет о №7, №27, №70, №158, №31, №149, №153, №23.

Напомним, движение по Мануйловскому проспекту перекрывали из-за проведения ремонтных работ по замене аварийного коллектора. Так, целый месяц, с 5 ноября по 2 декабря, общественный транспорт курсировал по другим маршрутам.

Теперь работы завершились и автобусы вернутся на свои маршруты.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: