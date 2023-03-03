В Днепре возобновлена подача тепла и воды: ситуация на вечер 3 марта

Вечером, 3 марта, в домах Днепра возобновили подачу тепла и воды.

В городе работают все насосные и фильтровальные станции, аварийные ситуации на этих объектах отсутствуют.

Компанией ЦЭК сегодня были обесточены 2 котельные КП «Теплоэнерго» — по ул. Сумская и пр. Металлургов. Временно было без тепла 23 дома. Районные электросети завершили аварийные работы, теплоснабжение возобновлено.

КП «Теплоэнерго» вместе с городской аварийной службой продолжают работать на вводе в дом №4 по ул. В. Диевская. Подачу тепла вечером планируют возобновить.

Все остальные объекты КП «Теплоэнерго», а также КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис Днепр» в работе.

По состоянию на 18:00 уже завершены аварийные работы:

в с. Новоалександровка по ул. Парковая, 96. Водоснабжение на 4 улицах: Парковая, Березы, Сурская, Балковая восстановлено;

на ул. Староигренской, 88 – жители этой улицы также уже с водой;

по пер. Таежный, 2 повреждения на водопроводе устранены, восстановлено водоснабжение по пер. Таежный, 2-10;

на ул. Строителей, 19а аварийная ситуация ликвидирована, подача воды возобновлена;

по ул. Черкасская, 47 аварийные работы на поврежденном водопроводе завершены, подача воды восстановлена;

на ул. Генерала Пушкина,1 также завершены работы и восстановлено водоснабжение ул. Университетская.

на ул. Василия Стуса, 24, из-за чего было частично прекращено водоснабжение в пос. Диевка, работы на этом объекте также завершены, подача воды возобновлена.

Аварийная бригада КП «Теплоэнерго» за два часа справилась с аварийными работами на теплораспределительном пункте (ТРП). Уже после обеда была возобновлена подача воды по следующим адресам:

ул. М. Михновского, 2-31,

пер. Фестивальный, 1-31,

пр. Мира, 1-95,

ул. Березинская, 22-61,

ул. Генерала Захарченко, 1-15,

пер. Вольный, 2-12,

ул. Усенко, 1-23,

ул. Донецкое шоссе, 97-137.

По заданию городского головы Бориса Филатова, все аварийные бригады Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут оперативно и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Также заявки по проблемам теплоснабжения или водоснабжения можно оставлять по номерам Штаба взаимопомощи Общественного совета:

(095) 816-39-11

(093) 261-32-25

(063) 402-79-56

(063) 681-61-82

Читайте также:

Українська Русский

Автор: