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В Днепре возобновлена подача тепла и воды: ситуация на вечер 3 марта

Сегодня 19:15
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Вечером, 3 марта, в домах Днепра возобновили подачу тепла и воды.

Новости Днепра про В Днепре возобновлена подача тепла и воды: ситуация на вечер 3 марта

В городе работают все насосные и фильтровальные станции, аварийные ситуации на этих объектах отсутствуют.

Компанией ЦЭК сегодня были обесточены 2 котельные КП «Теплоэнерго» — по ул. Сумская и пр. Металлургов. Временно было без тепла 23 дома. Районные электросети завершили аварийные работы, теплоснабжение возобновлено.

КП «Теплоэнерго» вместе с городской аварийной службой продолжают работать на вводе в дом №4 по ул. В. Диевская. Подачу тепла вечером планируют возобновить.

Все остальные объекты КП «Теплоэнерго», а также КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис Днепр» в работе.

По состоянию на 18:00 уже завершены аварийные работы:

  • в с. Новоалександровка по ул. Парковая, 96. Водоснабжение на 4 улицах: Парковая, Березы, Сурская, Балковая восстановлено;
  • на ул. Староигренской, 88 – жители этой улицы также уже с водой;
  • по пер. Таежный, 2 повреждения на водопроводе устранены, восстановлено водоснабжение по пер. Таежный, 2-10;
  • на ул. Строителей, 19а аварийная ситуация ликвидирована, подача воды возобновлена;
  • по ул. Черкасская, 47 аварийные работы на поврежденном водопроводе завершены, подача воды восстановлена;
  • на ул. Генерала Пушкина,1 также завершены работы и восстановлено водоснабжение ул. Университетская.
  • на ул. Василия Стуса, 24, из-за чего было частично прекращено водоснабжение в пос. Диевка, работы на этом объекте также завершены, подача воды возобновлена.

Аварийная бригада КП «Теплоэнерго» за два часа справилась с аварийными работами на теплораспределительном пункте (ТРП). Уже после обеда была возобновлена подача воды по следующим адресам:

  • ул. М. Михновского, 2-31,
  • пер. Фестивальный, 1-31,
  • пр. Мира, 1-95,
  • ул. Березинская, 22-61,
  • ул. Генерала Захарченко, 1-15,
  • пер. Вольный, 2-12,
  • ул. Усенко, 1-23,
  • ул. Донецкое шоссе, 97-137.

По заданию городского головы Бориса Филатова, все аварийные бригады Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут оперативно и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

Также заявки по проблемам теплоснабжения или водоснабжения можно оставлять по номерам Штаба взаимопомощи Общественного совета:

  • (095) 816-39-11
  • (093) 261-32-25
  • (063) 402-79-56
  • (063) 681-61-82

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Новости Днепра про В Днепре возобновлена подача тепла и воды: ситуация на вечер 3 мартаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре возобновлена подача тепла и воды: ситуация на вечер 3 мартаРусский

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