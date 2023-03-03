В Днепре возобновлена подача тепла и воды: ситуация на вечер 3 марта

В городе работают все насосные и фильтровальные станции, аварийные ситуации на этих объектах отсутствуют.
Компанией ЦЭК сегодня были обесточены 2 котельные КП «Теплоэнерго» — по ул. Сумская и пр. Металлургов. Временно было без тепла 23 дома. Районные электросети завершили аварийные работы, теплоснабжение возобновлено.
КП «Теплоэнерго» вместе с городской аварийной службой продолжают работать на вводе в дом №4 по ул. В. Диевская. Подачу тепла вечером планируют возобновить.
Все остальные объекты КП «Теплоэнерго», а также КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис Днепр» в работе.
По состоянию на 18:00 уже завершены аварийные работы:
Аварийная бригада КП «Теплоэнерго» за два часа справилась с аварийными работами на теплораспределительном пункте (ТРП). Уже после обеда была возобновлена подача воды по следующим адресам:
По заданию городского головы Бориса Филатова, все аварийные бригады Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут оперативно и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.
Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Также заявки по проблемам теплоснабжения или водоснабжения можно оставлять по номерам Штаба взаимопомощи Общественного совета:
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