В Днепре возникли проблемы с водой в одном из районов: что произошло

Сегодня, 6 декабря, в Днепре возникли проблемы с водой.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Древлянская, 18 снижено давление водоснабжения в Новокодакском районе.
Нормативное давление обещают восстановить в течение дня.
Кроме того, аварийные работы коммунальщики проводят и по другим адресам, поэтому прекращено водоснабжение:
Водоснабжение также должно быть возобновлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня будут выключать свет: причина и адреса.
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