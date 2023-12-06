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В Днепре возникли проблемы с водой в одном из районов: что произошло

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Новости Днепра про В Днепре возникли проблемы с водой в одном из районов: что произошло

Сегодня, 6 декабря, в Днепре возникли проблемы с водой.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Древлянская, 18 снижено давление водоснабжения в Новокодакском районе.

Нормативное давление обещают восстановить в течение дня.

Кроме того, аварийные работы коммунальщики проводят и по другим адресам, поэтому прекращено водоснабжение:

  • на ж/м Покровский, 3, 5 (а,б,в….),
  • ул. Немировская,
  • ул. Хуторская,
  • ул. Сержанта Литвищенко,
  • ул. Сичеславская Набережная, 10-16,
  • ул. Князя В. Великого, 20-24,
  • ул. С. Ковалевской, 86-90,
  • ул. Калиновая, 100,
  • пер. Земледельческий,
  • ул. Мандрыковская, 155-171,
  • ул. Запорожское шоссе, 62, 66, 68, 72, 74, 78, 80, 88.

Водоснабжение также должно быть возобновлено в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня будут выключать свет: причина и адреса.

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