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В Днепре возможны перебои с водой

Сегодня 13:11
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В Днепре и области в 12:32 объявили воздушную тревогу.

Новости Днепра про В Днепре возможны перебои с водой

Через несколько минут Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, предупредил о пусках ракет.

Еще позже «Укрэнерго» дало команду на отключение света – в связи с ракетной угрозой.

Об этом написал Геннадий Корбан в своем Telegram-канале.

Из-за этого без света остались около 230 000 человек по области. Кроме того, обесточены насосные станции на левом берегу. Потому в городе возможны перебои с водой.

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