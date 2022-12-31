В Днепре возможны перебои с водой

Через несколько минут Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, предупредил о пусках ракет.
Еще позже «Укрэнерго» дало команду на отключение света – в связи с ракетной угрозой.
Об этом написал Геннадий Корбан в своем Telegram-канале.
Из-за этого без света остались около 230 000 человек по области. Кроме того, обесточены насосные станции на левом берегу. Потому в городе возможны перебои с водой.
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