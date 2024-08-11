Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре возле ЖК «Олимпийский» подожгли автомобиль военного

Сегодня 10:30
просмотров

В Днепре ночью подожгли автомобиль.

Новости Днепра про В Днепре возле ЖК

В Днепре неизвестные подожгли автомобиль военного.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Акт вандализма произошел на бульваре Кобзаря возле ЖК «Олимпийский» в ночь на 11 августа.

Неизвестные облили автомобиль легковоспламеняющимся веществом и подожгли. Преступников уже разыскивают правоохранители, говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, инцидент произошел около 3 часов ночи.

Недавно мы писали о поджоге автомобиля военного в городе Каменское.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре возле ЖК Українська Новости Днепра про В Днепре возле ЖК Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине легковушка столкнулась с деревом и загорелась: травмирована женщина
    Новости Днепра
    Сегодня 10:05
    На Днепропетровщине легковушка столкнулась с деревом и загорелась: травмирована женщина

    На Днепропетровщине произошло серьезное ДТП.

    Ночью бойцы ПВК «Восток» приземлили в Днепропетровской области вражеский шахед
    Новости Днепра
    Сегодня 08:33
    Ночью бойцы ПВК «Восток» приземлили в Днепропетровской области вражеский шахед

    Сегодня ночью бойцы ПВК "Восход" сбили вражеский шахед.

    В Днепре ищут новый дом для собаки Анджелы, которую спасли военные
    Новости Днепра
    Вчера 19:41
    В Днепре ищут новый дом для собаки Анджелы, которую спасли военные

    В Днепре волонтеры ищут новых хозяев для собак Анджелы.

    В течение дня агрессор стрелял из артиллерии и дронами-камикадзе по Никопольщине
    Новости Днепра
    Вчера 18:42
    В течение дня агрессор стрелял из артиллерии и дронами-камикадзе по Никопольщине

    Сегодня Никопольщина снова была под вражеским обстрелом.

    Последние новости

    На Днепропетровщине легковушка столкнулась с деревом и загорелась: травмирована женщина
    На Днепропетровщине легковушка столкнулась с деревом и загорелась: травмирована женщина

    На Днепропетровщине произошло серьезное ДТП.

    Сегодня 10:05
    2
    просмотров
    Ночью бойцы ПВК «Восток» приземлили в Днепропетровской области вражеский шахед
    Ночью бойцы ПВК «Восток» приземлили в Днепропетровской области вражеский шахед

    Сегодня ночью бойцы ПВК "Восход" сбили вражеский шахед.

    Сегодня 08:33
    1
    просмотров
    Погода на 11 августа: в Днепре будет ясно и солнечно
    Погода на 11 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    2
    просмотров
    В Днепре ищут новый дом для собаки Анджелы, которую спасли военные
    В Днепре ищут новый дом для собаки Анджелы, которую спасли военные

    В Днепре волонтеры ищут новых хозяев для собак Анджелы.

    Вчера 19:41
    2
    просмотров
    В течение дня агрессор стрелял из артиллерии и дронами-камикадзе по Никопольщине
    В течение дня агрессор стрелял из артиллерии и дронами-камикадзе по Никопольщине

    Сегодня Никопольщина снова была под вражеским обстрелом.

    Вчера 18:42
    1
    просмотров
    Днепрянин Мурази Мчедлидзе в шаге от «бронзы» на Олимпиаде
    Днепрянин Мурази Мчедлидзе в шаге от «бронзы» на Олимпиаде

    У Днепрянина есть неплохие шансы на медали ОИ.

    Вчера 17:55
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области «ВАЗ 2107» загорелся во время движения
    В Днепропетровской области «ВАЗ 2107» загорелся во время движения

    В Днепропетровской области сегодня горел автомобиль "ВАЗ 2107".

    Вчера 16:24
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор бывшей
    На Днепропетровщине мужчина бросил гранату во двор бывшей

    Полиция Синельниковского района задержала подозреваемого мужчину.

    Вчера 14:23
    3
    просмотров
    Выхватывали гаджеты из рук: на Днепропетровщине задержали двух подозреваемых в ограблениях
    Выхватывали гаджеты из рук: на Днепропетровщине задержали двух подозреваемых в ограблениях

    В городе Павлоград полицейские задержали двух подозреваемых в ограблениях.

    Вчера 12:00
    3
    просмотров
    Ударил ножом пасынка: на Днепропетровщине задержали 62-летнего подозреваемого
    Ударил ножом пасынка: на Днепропетровщине задержали 62-летнего подозреваемого

    В Днепропетровской области мужчину задержали за нападение с ножом на пасынка.

    Вчера 11:36
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх