В Днепре возле ЖК «Олимпийский» подожгли автомобиль военного

В Днепре ночью подожгли автомобиль.

В Днепре неизвестные подожгли автомобиль военного.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Акт вандализма произошел на бульваре Кобзаря возле ЖК «Олимпийский» в ночь на 11 августа.

Неизвестные облили автомобиль легковоспламеняющимся веществом и подожгли. Преступников уже разыскивают правоохранители, говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, инцидент произошел около 3 часов ночи.

Недавно мы писали о поджоге автомобиля военного в городе Каменское.

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