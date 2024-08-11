В Днепре возле ЖК «Олимпийский» подожгли автомобиль военного

В Днепре неизвестные подожгли автомобиль военного.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный».
Акт вандализма произошел на бульваре Кобзаря возле ЖК «Олимпийский» в ночь на 11 августа.
Неизвестные облили автомобиль легковоспламеняющимся веществом и подожгли. Преступников уже разыскивают правоохранители, говорится в сообщении.
По информации местных СМИ, инцидент произошел около 3 часов ночи.
Недавно мы писали о поджоге автомобиля военного в городе Каменское.
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