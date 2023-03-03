В Днепре возле вокзала горит авто (ФОТО)

Сегодня, 3 марта, в Днепре возле железнодорожного вокзала загорелся автомобиль.
Фото и видео опубликовали местные жители в социальной сети.
В настоящее время горожане самостоятельно пытаются потушить огонь с помощью огнетушителя.
Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно.
Ждем официальную информацию от ГСЧС.
Напомним, ранее мы писали, что в Никополе пожар унес жизнь 60-летнего мужчины: что известно.
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