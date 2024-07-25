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  • В Днепре возле ТРЦ «Караван» бездомные превратили бетонное укрытие в свой дом

В Днепре возле ТРЦ «Караван» бездомные превратили бетонное укрытие в свой дом

Сегодня 14:10
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В Днепре в одном из бетонных укрытий поселились бездомные.

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Это бетонное укрытие расположено на улице Николая Михновского, напротив ТРЦ «Караван». Жители жалуются, что там невозможно переждать воздушную тревогу из-за беспорядка и неприятного запаха.

Фотографиями укрытия поделились в местном телеграмм-канале «ХД Днепр».

На них видно, что бездомные обустроили себе кровать на скамейке. Также там лежит разбросанная одежда и мусор.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мобильное укрытие охранял «человек-паук». А в Кривом Роге недавно украли все оборудование в одном из бетонных укрытий.

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