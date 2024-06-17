В Днепре возле школы образовалось новое «озеро»: в нем уже купаются дети

В Днепре дети устроили аквапарк в глубокой луже.

В воскресенье, 16 июня, Днепр накрыл мощный ливень, из-за чего некоторые улицы временно подтопило. Пешеходы брели по глубоким лужам, а машины дрейфовали на дороге. Со временем дождевая вода ушла, но кое-где образовались искусственные озера, в которых купались детишки.

Жители Днепра сообщили в соцсетях, что возле школы №131 дети восторженно плескались в импровизированном пруду, который образовался посреди тротуара. Часть дороги ниже остальной пешеходной зоны, поэтому здесь накопилась вода, но ребята не растерялись и решили немного повеселиться.

Дети купались в огромной луже, образовавшейся после дождя. Ребята играли в озере, обливая друг друга дождевой водой. Прохожие волновались за малышей, но решили не ссорить их за веселье.

Напомним, в Днепропетровской области зафиксировали смерч.

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