В Днепре возле школы образовалось новое «озеро»: в нем уже купаются дети

В воскресенье, 16 июня, Днепр накрыл мощный ливень, из-за чего некоторые улицы временно подтопило. Пешеходы брели по глубоким лужам, а машины дрейфовали на дороге. Со временем дождевая вода ушла, но кое-где образовались искусственные озера, в которых купались детишки.
Жители Днепра сообщили в соцсетях, что возле школы №131 дети восторженно плескались в импровизированном пруду, который образовался посреди тротуара. Часть дороги ниже остальной пешеходной зоны, поэтому здесь накопилась вода, но ребята не растерялись и решили немного повеселиться.
Дети купались в огромной луже, образовавшейся после дождя. Ребята играли в озере, обливая друг друга дождевой водой. Прохожие волновались за малышей, но решили не ссорить их за веселье.
Напомним, в Днепропетровской области зафиксировали смерч.
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