В Днепре возле популярного парка развлечений нашли гранату

Возле парка развлечений Лавина, расположенного по улице Космической, нашли гранату, пишет телеграмм-канал «Днепр Оперативный. Война».
Сообщается, что прогуливаясь, местный житель нашел в траве гранату и запал. На место инцидента мужчина вызвал полицию. Совместно со взрывотехниками полиция изъяла гранату. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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