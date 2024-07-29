В Днепре возле Паруса из воды достали тело мужчины: комментарий полиции

Сегодня, 29 июля, в Днепре из водоема достали тело мужчины.

Инцидент произошел недалеко от жилого массива Парус. На видео, опубликованном в телеграмм-каналах видно, что утопленника вытащил за руку на берег другой мужчина. Неизвестно кто достал погибшего. Ведь на спасателя-водолаза он не похож.

На место вызвали полицейских.

По поводу этого инцидента мы обратились в полицию Днепра. Там сообщили, что на месте работают правоохранители. Личность погибшего мужчины устанавливается.

“Добрый день, факт имел место, правоохранители на месте. Личность мужчины устанавливается”, — сообщила представитель полиции Алина Стадник.

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