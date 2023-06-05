В Днепре возле парка Шевченко 82-летняя бабушка из Бахмута продает цветные коврики

Если увидите бабушку, купите у нее что-то!

В Днепре возле парка Шевченко, на улице Ефремова, почти каждый день можно встретить Валентину, которая продает очень красивые цветные коврики.

Историю бабушки рассказала Людмила Сорокина в Фейсбуке.

Женщине – 82 года, она больше года назад выехала из Бахмута в Днепр. Дом бабушки разрушен, возвращаться некуда, но она не сдается – пытается жить и даже зарабатывать деньги.

Неравнодушные днепряне, если видят Валентину, обязательно что-то у нее покупают.

Кроме того, когда видео с бабушкой из Бахмута выложили в сети, многие решили помочь ей – деньги переводили даже из Германии и Дании.

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