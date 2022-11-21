В Днепре возле Озерки продают ресторан по цене двухкомнатной квартиры (ФОТО)

В Днепре можно купить ресторан по цене двухкомнатной квартиры в спальном районе. Из помещения можно сделать любой бизнес: от кафе до магазина или кабинета стоматолога.

В Днепре неподалеку центрального рынка Озерка продают ресторан. При желании будущий хозяин может так и оставить его в качестве ресторана, а может переделать в бар или кафе. Заведение находится на улице Озерный Майдан (бывшая ул. Боброва).

В помещении 2 зала, туалеты, кухня и кладовая. Есть отдельный «вход» для выгрузки товара. Общая площадь заведения – 72 кв.м. хотят за него 56 тыс дол или почти 2,1 млн грн. Разбив сумму на количество квадратных метров, получается, что за один квадрат просят всего 778 дол, что эквивалентно такой же стоимости квадратного метра квартиры в спальном районе Днепра на рынке вторичного жилья.

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