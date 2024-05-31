В Днепре возле оперного театра увидели свинью на поводке

Некоторые жители Днепра сегодня увидели экзотическое животное прямо в центре города.

Как сообщают местные Telegram-каналы, на проспекте Ярослава Мудрого молодая пара выгуливала собственного мини-пига на поводке.

Видно, что животное воспитано и спокойно ходит на поводке рядом с владельцами и маленьким ребенком, никого не трогая и тщательно что-то вынюхивая.

Большему количеству комментирующих публикацию свинка очень понравилась.

И что здесь такого? Кто-то гуляет с собачкой, кто-то с котиком, а кто-то со свинкой! – написали в комментариях.

Кстати, мини-пиги хоть и имеют в названии слово «мини», однако во взрослом возрасте декоративные свинки могут достигать 70 сантиметров в холке, а также весят от 30 до 80 килограмм. Считается, что эти экзотические животные достаточно умны, и их можно даже научить командам, они быстро привыкают к правилам выгула на улице. Поэтому не пугайтесь, если снова увидите ее на улицах Днепра, ведь у таких свинок даже нет неприятных запахов.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Поля образуется новое кладбище домашних животных.

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