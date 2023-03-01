В Днепре возле облгосадминистрации нашли гранату: комментарий полиции

Вчера, 28 февраля, в сквере Героев, что на ул. Староказацкой, военнослужащие Нацгвардии, охраняющие здание Днепропетровской областной государственной администрации, обнаружили предмет, похожий на гранату. Есть информация, что граната боевая.
Мы обратились в полицию за комментарием.
Нам сообщили, что действительно, предмет, похожий на гранату, нашли. Сейчас идет проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства.
Важно: если вы где-то на улице, в общественном месте или транспорте заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Сразу звоните в полицию!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в KFC обнаружили гранаты: комментарий полиции.
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