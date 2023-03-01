В Днепре возле облгосадминистрации нашли гранату: комментарий полиции

Есть информация, что граната боевая.

Вчера, 28 февраля, в сквере Героев, что на ул. Староказацкой, военнослужащие Нацгвардии, охраняющие здание Днепропетровской областной государственной администрации, обнаружили предмет, похожий на гранату. Есть информация, что граната боевая.

Мы обратились в полицию за комментарием.

Нам сообщили, что действительно, предмет, похожий на гранату, нашли. Сейчас идет проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Важно: если вы где-то на улице, в общественном месте или транспорте заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Сразу звоните в полицию!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в KFC обнаружили гранаты: комментарий полиции.

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