В Днепре возле Нового моста столкнулись два троллейбуса (ФОТО)

Там столкнулись два троллейбуса – №14 и №2.
Об этом сообщает «Информатор».
Движение в сторону левого берега было почти парализовано. Сейчас один из троллейбусов уже уехал с места. Однако затруднение движения все еще есть.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре Mercedes Sprinter столкнулся с отбойником и опрокинулся на бок (ФОТО).
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