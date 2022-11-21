В Днепре возле Нового моста столкнулись два троллейбуса (ФОТО)

Сегодня, 21 ноября, на заезде на Новый мост произошла авария.

Там столкнулись два троллейбуса – №14 и №2.

Об этом сообщает «Информатор».

Движение в сторону левого берега было почти парализовано. Сейчас один из троллейбусов уже уехал с места. Однако затруднение движения все еще есть.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре Mercedes Sprinter столкнулся с отбойником и опрокинулся на бок (ФОТО).

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