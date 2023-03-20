В Днепре возле McDonald’s заметили работников: когда откроются рестораны

24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения россии McDonald's закрыл все свои заведения в Украине.

Днепр не стал исключением.

Уже в сентябре первые рестораны McDonald’s снова открылись в Киеве. Позже – в Броварах, Виннице, Львове, Житомире, Луцке и т.д.

Недавно сеть ресторанов объявила, что возобновляет работу в нескольких городах южной и восточной части страны. В частности, рестораны откроются в Одессе и Днепре. Планируется открыть McDonald’s в Одессе в конце марта, в Днепре и нескольких других городах – в конце апреля.

А уже сегодня возле ресторана McDonald’s, что на Старомостовой площади, заметили работников. Они убирают территорию.

Видео опубликовали в соцсети.

Возможно, все-таки в апреле мы уже сможем поесть БигМак.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре скоро откроется Макдональдс: как изменились цены за время войны.

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