В Днепре возле McDonald’s заметили работников: когда откроются рестораны

Днепр не стал исключением.
Уже в сентябре первые рестораны McDonald’s снова открылись в Киеве. Позже – в Броварах, Виннице, Львове, Житомире, Луцке и т.д.
Недавно сеть ресторанов объявила, что возобновляет работу в нескольких городах южной и восточной части страны. В частности, рестораны откроются в Одессе и Днепре. Планируется открыть McDonald’s в Одессе в конце марта, в Днепре и нескольких других городах – в конце апреля.
А уже сегодня возле ресторана McDonald’s, что на Старомостовой площади, заметили работников. Они убирают территорию.
Видео опубликовали в соцсети.
Возможно, все-таки в апреле мы уже сможем поесть БигМак.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре скоро откроется Макдональдс: как изменились цены за время войны.
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