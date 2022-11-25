В Днепре возле Макдональдса — большой пожар (ФОТО, ВИДЕО)

В настоящее время там работают спасатели, врачи и полиция.

Украинцам нужно запасаться бензином и дизельным топливом, так как предстоящей…

В Кривом Роге на кладбище повесился мужчина. Об этом сообщают…

Россияне пытаются наступать на Донбассе и обороняются на двух направлениях, — Генштаб Российские оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Между тем, противник ведет активную оборону на Купянском и Лиманском направлениях. просмотров

Как подогреть воду в аквариуме, если дома нет света (ЛАЙФХАКИ) С неожиданной проблемой в дни блекаута столкнулись владельцы аквариума. Из-за того, что вода в «бассейне» подогревается с помощью электрической лампы владельцы подводных «жителей» не могут обогреть им «жилище». Как сделать воду для рыб теплее – разбирались журналисты dnepr.info. просмотров

Украинцев призвали сделать запас бензина и дизеля: названа причина Украинцам нужно запасаться бензином и дизельным топливом, так как предстоящей зимой будут перебои с топливом. Такие мысли высказывают в Сети собственники АЗС. 0 просмотров

В Днепре горел дом: погиб мужчина и пострадала женщина Сегодня, 25 ноября, в 10:22 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Лавандовой в Днепре. 4 просмотров