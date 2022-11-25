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В Днепре возле Макдональдса — большой пожар (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня 21:15
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Пожар вспыхнул возле McDonald's около торгового центра "Дафи".

Новости Днепра про В Днепре возле Макдональдса - большой пожар (ФОТО, ВИДЕО)

В настоящее время там работают спасатели, врачи и полиция. 

Детали инцидента будут уточнять правоохранители.

Новости Днепра про В Днепре возле Макдональдса - большой пожар (ФОТО, ВИДЕО)

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