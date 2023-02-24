В Днепре возле Косы на Победе мужчина провалился в прорубь: тело доставали спасатели

Будьте осторожны!

Несмотря на то, что сейчас морозы не слишком большие и лед хрупкий, находятся экстремалы, которые все же идут на реку.

Так, сегодня, 24 февраля, в 08:49 на линию «101» сообщили, что на замерзшем водоеме в районе косы на жилом массиве Победа-5 возле проруби лежат личные вещи, но рядом с ними никого нет.

На место прибыли спасатели. Они обнаружили под льдом в 10 метрах от берега тело погибшего мужчины. Его передали полицейским.

Пожалуйста, не рискуйте, берегите свою жизнь.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре посреди реки мужчина дрейфовал на льдине: комментарий полиции.

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