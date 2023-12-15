В Днепре возле кладбища нашли снаряд времен Второй мировой войны

Спасатели забрали и обезвредили опасную находку.

На днях в Днепре возле одного из кладбищ горожане обнаружили снаряд АС-122 мм времен Второй мировой войны. Днепряне сразу позвонили на линию “101”.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Спасатели оперативно прибыли и забрали опасную находку. Позже снаряд обезвредили на взрывной площадке за пределами города.

Важно: если вы заметили подозрительные предметы, не трогайте их, а сразу звоните на линию “101” или “102”!

Напомним, ранее мы писали, что появились подробности «минирования» школы №130 в Днепре: эвакуировали 250 человек.

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