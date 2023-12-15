В Днепре возле кладбища нашли снаряд времен Второй мировой войны

На днях в Днепре возле одного из кладбищ горожане обнаружили снаряд АС-122 мм времен Второй мировой войны. Днепряне сразу позвонили на линию “101”.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Спасатели оперативно прибыли и забрали опасную находку. Позже снаряд обезвредили на взрывной площадке за пределами города.
Важно: если вы заметили подозрительные предметы, не трогайте их, а сразу звоните на линию “101” или “102”!
Напомним, ранее мы писали, что появились подробности «минирования» школы №130 в Днепре: эвакуировали 250 человек.
Читайте также:
Автор:
У метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие.
Без паники!
Площадь возгорания составила 70 кв. м.
Еще есть время зарядить телефон!
Вчера в немецком издании Bild опубликовали статью под названием "Это военный план Путина до 2026 года" аналитика Юлиана Репке, в которой отмечено, что россия планирует продолжать войну в Украине до 2026 года и планирует захватить Днепр, Харьков и другие города.
В Днепре из-за ДТП на Запорожском шоссе частично парализовано движение.
Синоптик рассказала, какую погоду следует ожидать в ближайшую неделю.
Очереди на границе – не редкость для Украины. Особенно долго длиться ожидание прохождения контроля в период праздников, поскольку количество пассажиропотока увеличивается и на КПП идет большая нагрузка.
В Днепре миграционники разоблачили россиянина, который нелегально жил в Украине.
Известный украинский рэпер и военнослужащий Александр Ярмак, более известный как YARMAK, стал жертвой грабителей.
В Днепре на Титова прорвало водопровод.
Медики пытаются реанимировать мужчину, который взорвал гранаты.
«Днепр-Арена» один из самых известны стадионов в Украине. Тут проходили матчи сборной, планировалось, что стадион будет принимать и игры «Евро-2012», под эту цель его и реконструировали, но не случилось.
В реанимационном отделении днепровской больницы скончался 34-летний Сергей Троцько. Это произошло 10 декабря. В Днепр мужчину привезли из Софиевской исправительной колонии №45, где тот отбывал наказание.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!