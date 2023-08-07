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В Днепре возле фонтана «Белый лебедь» утонул мужчина: тело до сих пор ищут

Сегодня 13:23
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Ужасный инцидент произошел 6 августа.

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Отмечается, что вчера на Сичеславской Набережной рядом с фонтаном «Белый лебедь» 41-летний мужчина пошел купаться в реке и не вернулся.

Горожане сообщили об этом в полицию, пишет «Информатор».

К сожалению, по состоянию на 12:30 7 августа тело мужчины до сих пор не нашли. Поиск продолжается.

Пожалуйста, будьте осторожны на водоемах, а лучше сейчас вообще удержаться от купания!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине в пруду утонул 10-летний мальчик.

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