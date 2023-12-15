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  • В Днепре возле Appolo прорвало водопровод: на дороге – реки, коммунальщики разбирают тротуар

В Днепре возле Appolo прорвало водопровод: на дороге – реки, коммунальщики разбирают тротуар

Сегодня 12:59
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В Днепре на Титова прорвало водопровод.

Новости Днепра про В Днепре возле Appolo прорвало водопровод: на дороге – реки, коммунальщики разбирают тротуар

Вблизи ТЦ Apollo на улице Титова прорвало водопровод. Вода начала выливаться из канализационного люка и течь на дорогу. На место вызвали Днепрводоканал.

Как сообщили коммунальщики, повреждение произошло на водопроводе диаметром 150 мм по улице Титова.

Работы по устранению сложные, потому что повреждение находится на оживленной улице, на тротуаре, где вложена плитка и расположена остановка общественного транспорта.

Пока все дома с водоснабжением, но если придется, то воду отключат, предупредив жильцов. Работает одна аварийная бригада и 4 единицы спецтехники.

Фонтан из люка не бьет, но вода бурлит и разливается по улице.

В настоящее время коммунальщики разобрали тротуарную плитку, чтобы добраться до поломки.

Новости Днепра про В Днепре возле Appolo прорвало водопровод: на дороге – реки, коммунальщики разбирают тротуар

Новости Днепра про В Днепре возле Appolo прорвало водопровод: на дороге – реки, коммунальщики разбирают тротуар

Напомним, ранее коммунальщики заменили самый большой флаг Украины в Днепре. Также на пересечении улиц Сечевых Стрельцов и Святослава Храброго маршрутка врезалась в рекламный щит. Мы также сообщали, что у кладбища нашли снаряд времен Второй мировой войны. Кроме этого, на Днепропетровщине автобус с пассажирами слетел в кювет и застрял в снегу.

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