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  • В Днепре восстановят разрушенный ракетной атакой дом на Вокзальной площади: что планируют сделать

В Днепре восстановят разрушенный ракетной атакой дом на Вокзальной площади: что планируют сделать

Сегодня 07:47
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В Днепре на площади Вокзальной начали подготовительные работы по демонтажу здания, разрушенного российской ракетной атакой.

Новости Днепра про В Днепре восстановят разрушенный ракетной атакой дом на Вокзальной площади: что планируют сделать

Начали подготовительные работы по демонтажу поврежденных подъездов – 4, 5 и 6 – в доме на площади Вокзальной, 1. В частности, в результате вражеской ракетной атаки там разрушены 10 квартир, 28 жителей отселили.

Об этом сообщили на портале Днепровского городского совета.

Пока там устанавливают забор. Полномасштабные работы по демонтажу планируется начать через две недели.

Как сказал директор департамента жилищного хозяйства Днепровского городского совета Сергей Файфер, будут работать до того места, где конструкции здания уцелели, а все разрушенное будет убираться. Также в процессе демонтажа будут проводиться экспертизы.

После окончания демонтажа планируют разработать проект по восстановлению разрушенных квартир.

Как только выполним демонтаж, произведем и временное накрытие. В настоящее время в уцелевших подъездах (1-3, 8-10) сделана временная кровля. Уже готовый проект на восстановление крыши. Продолжается тендерная процедура, – отметил Сергей Файфер.

По его словам, с начала сентября начнутся работы по капитальному ремонту кровли. Все работы по восстановлению жилого дома для его жителей бесплатны.

Напомним, что из-за работ по демонтажу на площади Вокзальной перенесут остановки некоторых автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов.

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