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В Днепре воспитателям детских садов увеличат зарплату: до 20%

Сегодня 18:48
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В апреле всем воспитателям детских садов Днепра увеличат прибавку к зарплатам.

Новости Днепра про В Днепре воспитателям детских садов увеличат зарплату: до 20%

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Отмечается, что прибавка для воспитателей возрастет до 20%. Окончательный размер ее начисления руководители детсадов будут определять самостоятельно.

Из городского бюджета на это выделят около 50 млн грн.

Несмотря на вызовы войны, мы нашли возможность повысить зарплату людям, которые заботятся о самых маленьких днепрянах. Это и есть справедливость — поддерживать каждого и каждую, кто в трудные времена заботится о других и продолжает работать на благо родного города и всей страны, — отметил Филатов.

Новости Днепра про В Днепре воспитателям детских садов увеличат зарплату: до 20%

Напомним, ранее мы писали, что в одном из городов Днепропетровщины введут смешанную форму обучения: подробности.

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