В Днепре вороны побили потерявшегося домашнего попугая

Домашняя птица попав в дикую природу, получила на орехи от ворон.

В Днепре на улице Аллы Горской (ранее – Нарымская) нашли попугая.

Домашняя птица потерялась, не знала куда идти, поэтому оказалась посреди автодороги в районе улицы Рабочей, где его избивали вороны.

Нашла попугая Днепр. Ул Нарымская. Попугая били вороны, он был на проезжей части, может, кто-то потерял. Он ручной и очень напуганный

О находке сообщили в Facebook-сообществе «База потерянных и найденных животных».

Попугая от злых ворон спасли люди.

Сейчас ищут хозяев попугайчика. Автор сообщения предполагает, что птица случайно вылетела из открытой форточки.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: