В Днепре вороны побили потерявшегося домашнего попугая

В Днепре на улице Аллы Горской (ранее – Нарымская) нашли попугая.
Домашняя птица потерялась, не знала куда идти, поэтому оказалась посреди автодороги в районе улицы Рабочей, где его избивали вороны.
Нашла попугая Днепр. Ул Нарымская. Попугая били вороны, он был на проезжей части, может, кто-то потерял. Он ручной и очень напуганный
О находке сообщили в Facebook-сообществе «База потерянных и найденных животных».
Попугая от злых ворон спасли люди.
Сейчас ищут хозяев попугайчика. Автор сообщения предполагает, что птица случайно вылетела из открытой форточки.
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