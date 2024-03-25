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В Днепре вороны побили потерявшегося домашнего попугая

Сегодня 17:17
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Домашняя птица попав в дикую природу, получила на орехи от ворон.

Новости Днепра про В Днепре вороны побили потерявшегося домашнего попугая

В Днепре на улице Аллы Горской (ранее – Нарымская) нашли попугая.

Домашняя птица потерялась, не знала куда идти, поэтому оказалась посреди автодороги в районе улицы Рабочей, где его избивали вороны.

Нашла попугая Днепр. Ул Нарымская. Попугая били вороны, он был на проезжей части, может, кто-то потерял. Он ручной и очень напуганный

О находке сообщили в Facebook-сообществе «База потерянных и найденных животных».

Попугая от злых ворон спасли люди.

Новости Днепра про В Днепре вороны побили потерявшегося домашнего попугая

Сейчас ищут хозяев попугайчика. Автор сообщения предполагает, что птица случайно вылетела из открытой форточки.

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