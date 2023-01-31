В Днепре вор «отключил» многоэтажку от света

Как рассказали в патрульной полиции, вечером 30 января к ним обратились жители одной из многоэтажек в Самарском районе. Днепряне рассказали, что кто-то шарит в их подвале.
Через несколько минут патрульные приехали на место происшествия. По словам очевидцев, в то время как в доме исчез свет, они пошли проверить, что произошло, и увидели, что замок на дверях подвала поврежден. Поэтому днепряне подумали, что внутри кто-то есть.
Полицейские проверили подвалы и обнаружили там кабель и инструменты. Позже они увидели мужчину, скрывавшегося в помещении. Выяснилось, что неизвестный срезал кабель, но не успел его вынести. На место вызвали следователей, а вора отправили в участок.
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