В Днепре вор «отключил» многоэтажку от света

В Днепре задержали мужчину, укравшего кабель в подвале многоэтажки.

Как рассказали в патрульной полиции, вечером 30 января к ним обратились жители одной из многоэтажек в Самарском районе. Днепряне рассказали, что кто-то шарит в их подвале.

Через несколько минут патрульные приехали на место происшествия. По словам очевидцев, в то время как в доме исчез свет, они пошли проверить, что произошло, и увидели, что замок на дверях подвала поврежден. Поэтому днепряне подумали, что внутри кто-то есть.

Полицейские проверили подвалы и обнаружили там кабель и инструменты. Позже они увидели мужчину, скрывавшегося в помещении. Выяснилось, что неизвестный срезал кабель, но не успел его вынести. На место вызвали следователей, а вора отправили в участок.