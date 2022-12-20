В Днепре водитель украл с завода 770 литров бензина

В Днепре водитель украл с завода 770 литров бензина за 9 месяцев.

Об этом сообщает Единый реестр судебных решений.

Мужчина, работая водителем Газели на Днепровском заводе специнструмента с января по сентябрь 2021 года получал на предприятии талоны на бензин А92 и продавал их, предоставляя для отчета поддельные чеки с АЗС.

За указанное время предприимчивый водитель украл с завода 770 литров бензина на сумму 20 680 гривен.

Когда его афера раскрылась, мужчина предстал перед судом. Свою вину он признал. Учитывая это судья назначил ему наказание в виде ограничения свободы на полтора года, с испытательным сроком на 1 год.

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