В Днепре водитель украл с завода 770 литров бензина

Об этом сообщает Единый реестр судебных решений.
Мужчина, работая водителем Газели на Днепровском заводе специнструмента с января по сентябрь 2021 года получал на предприятии талоны на бензин А92 и продавал их, предоставляя для отчета поддельные чеки с АЗС.
За указанное время предприимчивый водитель украл с завода 770 литров бензина на сумму 20 680 гривен.
Когда его афера раскрылась, мужчина предстал перед судом. Свою вину он признал. Учитывая это судья назначил ему наказание в виде ограничения свободы на полтора года, с испытательным сроком на 1 год.
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