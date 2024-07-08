В Днепре водитель «скорой» попал в больницу из-за неадекватного пациента

Инцидент произошел в 4 утра 7 июля, сообщил медработник Виктор Пальчинский.
Медики выехали по вызову к 20-летнему юноше, которого якобы избили неизвестные люди. По словам заявителя, у пострадавшего была сломана рука и кровоподтеки по всему телу. Однако молодой человек, по словам фельдшеров, был «не в здравом уме», нарушал комендантский час и вел себя не очень приветливо.
Во время госпитализации в травмпункт бригада «скорой» пыталась объяснить, что поведение пациента недопустимо, что обратившийся за медицинской помощью человек должен серьезно относиться к тем, кто эту помощь оказывает, — рассказывает Виктор.
Впрочем, пациент, приехав в больницу, начал угрожать фельдшеру.
По приезду в больницу фельдшеру он сказал, что тот уже не молод, а так бы он угнал бы его со всего размаха, но выбранная энергия для удара в голове была набрана, поэтому он направил ее к водителю «экстренки» от чего последний потерял сознание и упал на пол, – передает ход событий Виктор.
После неудачных попыток фельдшеров привести в сознание водителя, мужчину отправили в реанимацию другой больницы.
Сообщается, что полицейские задержали нападающего, ударившего медработника.
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