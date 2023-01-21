В Днепре водитель сбил насмерть женщину и влетел в бетонный столб

Трагедия произошла в субботу 21 января на жилом массиве Тополь-3. Известно, что Mercedes сбил насмерть женщину, после чего влетел в столб, об этом пишет Информатор.
Предварительно, водитель выезжал со стороны жилмассива Тополь-2 на улицу Паникахи, но в этот момент он не справился с управлением и автомобиль занесло. Водитель сбил стоящую на тротуаре женщину.
К сожалению, женщина от полученных травм скончалась на месте. Водитель влетел в столб и снес его. Он повис на контактной сети троллейбуса. Поэтому временно остановили движение троллейбусов №16.
На месте работали патрульные, которые установят все происшествия.
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