В Днепре водитель сбил насмерть женщину и влетел в бетонный столб

В Днепре на Тополе произошло смертельное ДТП.

Трагедия произошла в субботу 21 января на жилом массиве Тополь-3. Известно, что Mercedes сбил насмерть женщину, после чего влетел в столб, об этом пишет Информатор.

Предварительно, водитель выезжал со стороны жилмассива Тополь-2 на улицу Паникахи, но в этот момент он не справился с управлением и автомобиль занесло. Водитель сбил стоящую на тротуаре женщину.

К сожалению, женщина от полученных травм скончалась на месте. Водитель влетел в столб и снес его. Он повис на контактной сети троллейбуса. Поэтому временно остановили движение троллейбусов №16.

На месте работали патрульные, которые установят все происшествия.