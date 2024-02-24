В Днепре водитель перепутала педали и протаранила бар

В Днепре водитель на скорости влетела в бар.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

ДТП произошло на улице Чернышевского 37, где в здание влетел джип Citroen.

По предварительной информации, женщина случайно нажала не ту педаль.

Вместо тормозов она втиснула «газ» и врезалась в бар «Тихий». Обстоятельства ДТП будут выяснять следователи.

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