В Днепре водитель перепутала педали и протаранила бар

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
ДТП произошло на улице Чернышевского 37, где в здание влетел джип Citroen.
По предварительной информации, женщина случайно нажала не ту педаль.
Вместо тормозов она втиснула «газ» и врезалась в бар «Тихий». Обстоятельства ДТП будут выяснять следователи.
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