В Днепре водитель авто припарковался перед автобусом и ушел (ФОТО)

В Днепре водитель припарковался перед автобусом.

В Днепре на левом берегу заметили мастера парковки. Как рассказали днепряне, на перекрестке вблизи Каравана, на остановке 95 маршрутки, водитель легковушки остановился перед автобусом.

Тем самым преградив путь автобусу, – уточнили днепряне.

Когда маршрутчик возмутился действиями автохама, тот ответил ему, что здесь остановки нет, заблокировал авто и ушел.

Фото с доказательством опубликовали в телеграмм-канале «ХД».

Стоит отметить, что парковка на остановках общественного транспорта запрещена. Напомним, ранее мы писали о том, как в Днепре оштрафовали припарковавшегося на остановке автохама. Патрульные узнали водителя благодаря соцсетям.

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