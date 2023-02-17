В Днепре водитель авто припарковался перед автобусом и ушел (ФОТО)

В Днепре на левом берегу заметили мастера парковки. Как рассказали днепряне, на перекрестке вблизи Каравана, на остановке 95 маршрутки, водитель легковушки остановился перед автобусом.
Тем самым преградив путь автобусу, – уточнили днепряне.
Когда маршрутчик возмутился действиями автохама, тот ответил ему, что здесь остановки нет, заблокировал авто и ушел.
Фото с доказательством опубликовали в телеграмм-канале «ХД».
Стоит отметить, что парковка на остановках общественного транспорта запрещена. Напомним, ранее мы писали о том, как в Днепре оштрафовали припарковавшегося на остановке автохама. Патрульные узнали водителя благодаря соцсетям.
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