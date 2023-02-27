В Днепре во время игры в баскетбол скончался 26-летний парень

В Днепре во время баскетбольного матча погиб мужчина.

Об этом рассказала врач Юлия Макарова.

По ее словам, 25 февраля в центральную оперативную диспетчерскую Днепра поступил вызов о парне, который потерял сознание во время баскетбольного матча в одном из университетов.

По вызову выехала одна из бригад, которая была ближе к месту инцидента. Приехав в спортзал, они увидели, что на полу лежить 26-летний парень без сознания. Коллеги по команде пытались реанимировать парня. Медики начали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, все усилия врачей были безуспешными.

Ритм сердца оказался недефибрилляционным, поэтому бригада использовала компрессии грудной клетки, внутривенное введение адреналина, искусственное дыхание с помощью мешка Амбу. Приносим свое искреннее соболезнование близким и родным погибшего парня, — отметила врач.

Как правильно вызвать скорую?

По словам работников скорой, благодаря современному программному обеспечению, диспетчер 103 отслеживает наличие ближайшей бригады по адресу вызова и направляет маршрут согласно указаниям человека, позвавшего на помощь, поэтому очень важно четко называть адрес вызова, путь, откуда заехать или зайти бригаде.

Если скорую собирается вызвать группа людей, то информация должна поступить от одного человека, а не от нескольких.

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