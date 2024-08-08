В Днепре во время тревоги раздались взрывы: что известно

В Днепре сбили вражеский дрон.

Сегодня, 8 августа, около 11:50 в Днепре были слышны взрывы. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, над городом был сбит вражеский БПЛА.

«Днепропетровщина – работа ПВО по враждебному БпЛА!», — сообщили в Воздушных силах.

Также после объявления воздушной тревоги мониторинговые чаты сообщали о разведдроне над Днепром.

Информация от ОВА не поступала.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области 8 августа прозвучат запланированные взрывы.

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