В Днепре во время тревоги раздались взрывы: что известно

Сегодня, 8 августа, около 11:50 в Днепре были слышны взрывы. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, над городом был сбит вражеский БПЛА.
«Днепропетровщина – работа ПВО по враждебному БпЛА!», — сообщили в Воздушных силах.
Также после объявления воздушной тревоги мониторинговые чаты сообщали о разведдроне над Днепром.
Информация от ОВА не поступала.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области 8 августа прозвучат запланированные взрывы.
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