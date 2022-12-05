В Днепре во время пожара в тубдиспансере погиб мужчина

Трагедия произошла ночью 5 декабря. Около 2:45 в одной из палат начался пожар, пишет Информатор.
Сообщается, что возгорание потушили до приезда пожарных. К сожалению, в одной из палат спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины.
Предварительно пожар начался в результате неосторожного обращения с огнем. Тело погибшего отправили на судмедэкспертизу.
От себя добавим, что сейчас из-за отключения света участились бытовые пожары. Поэтому будьте осторожны с огнем.
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