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В Днепре во время пожара в тубдиспансере погиб мужчина

Сегодня 13:30
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У Дніпрі в тубдиспансері на вулиці Бехтерєва знайшли тіло обгорілого чоловіка.
Новости Днепра про В Днепре во время пожара в тубдиспансере погиб мужчина

фото ілюстративне

Трагедия произошла ночью 5 декабря. Около 2:45 в одной из палат начался пожар, пишет Информатор.

Сообщается, что возгорание потушили до приезда пожарных. К сожалению, в одной из палат спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины.

Предварительно пожар начался в результате неосторожного обращения с огнем. Тело погибшего отправили на судмедэкспертизу.

От себя добавим, что сейчас из-за отключения света участились бытовые пожары. Поэтому будьте осторожны с огнем.

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