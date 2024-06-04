В Днепре во время пожара в собственной квартире погибла женщина

Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, загорелось домашнее имущество на площади 10 кв. м.
Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.
Внутри охваченного пламенем дома пожарные обнаружили тело погибшей женщины, 1962 года рождения.
В то же время используя автолестницу, чрезвычайники спасли двух жильцов квартиры, расположенной этажом выше: женщину, 1999 года рождения, и мальчика, 2016 года, ведь из-за сильного задымления лестничной клетки они не смогли самостоятельно выйти на свежий воздух.
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