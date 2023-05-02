В Днепре во время пожара в летней кухне скончался мужчина

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
В 17:57 на линию «101» сообщили о пожаре в частном жилом секторе на улице Природной в Новокодакском районе Днепра. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит летняя кухня.
Во дворе лежал без сознания мужчина 1992 года рождения, получивший отравление продуктами горения. Его из задымленного помещения вынес отец.
Медики попытались спасти пострадавшего, однако реанимационные мероприятия не дали результата.
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