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В Днепре во время пожара ребенок отравился угарным газом

Сегодня 10:15
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В Днепре во время пожара пострадал ребенок.

Новости Днепра про В Днепре во время пожара ребенок отравился угарным газом

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

По словам спасателей, вечером 30 ноября, им поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажки на жилом массиве Тополь-2.

Прибыв на место, пожарные увидели, что из квартиры на 9 этаже идет дым. Пожар начался в спальной комнате. Горели личные вещи хозяев дома.

14-летний молодой человек отравился продуктами горения, его вывели из квартиры и передали медикам. В настоящее время несовершеннолетний находится в больнице.

Пожар локализован в 22:45 и ликвидирован в 22:52.

Новости Днепра про В Днепре во время пожара ребенок отравился угарным газом

Новости Днепра про В Днепре во время пожара ребенок отравился угарным газом

 

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