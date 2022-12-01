В Днепре во время пожара ребенок отравился угарным газом

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
По словам спасателей, вечером 30 ноября, им поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажки на жилом массиве Тополь-2.
Прибыв на место, пожарные увидели, что из квартиры на 9 этаже идет дым. Пожар начался в спальной комнате. Горели личные вещи хозяев дома.
14-летний молодой человек отравился продуктами горения, его вывели из квартиры и передали медикам. В настоящее время несовершеннолетний находится в больнице.
Пожар локализован в 22:45 и ликвидирован в 22:52.
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