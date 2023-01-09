В Днепре во время пожара погибла 92-летняя бабушка, об этом рассказали в горсовете.
Известно, что в Новокодаком районе Днепра возник пожар в комнате дома. Загорелось домашнее имущество на площади 3 кв. К сожалению, погибла пожилая женщина.
Также произошел пожар в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. Там возникло возгорание на 1-м этаже дома в мусоросборнике. Площадь возгорания составляла 1 м кв. Горел мусор. Причины инцидента устанавливаются.
В общей сложности, за минувшие сутки чрезвычайники совершили 5 выездов. Из них 5 вызовов для ликвидации пожаров, однако 2 из них не подтвердились, а 1 пожар был ликвидирован без участия спасателей.
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