В Днепре во время последнего обстрела пострадал храм УПЦ МП

В Днепре при обстреле пострадал храм.

Об этом сообщили в Днепропетровской епархии УПЦ.

Как оказалось, кроме сквера и домов на ж/м Западный во время обстрелов 22 марта также пострадал храм.

22 марта 2024 после обстрела российскими войсками Днепра пострадал храм во имя праведного Симеона Богоприимца, расположенный в ж/м Западный г. Днепр, — говорится в сообщении.

К счастью, больших разрушений нет.

От взрывной волны в церкви попадали святые иконы и был поврежден крест.

Церковь находится в жилом массиве, где, как отмечает местная администрация, в результате ракетной атаки повреждены 10 многоэтажных домов.

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