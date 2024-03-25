В Днепре во время последнего обстрела пострадал храм УПЦ МП

Об этом сообщили в Днепропетровской епархии УПЦ.
Как оказалось, кроме сквера и домов на ж/м Западный во время обстрелов 22 марта также пострадал храм.
22 марта 2024 после обстрела российскими войсками Днепра пострадал храм во имя праведного Симеона Богоприимца, расположенный в ж/м Западный г. Днепр, — говорится в сообщении.
К счастью, больших разрушений нет.
От взрывной волны в церкви попадали святые иконы и был поврежден крест.
Церковь находится в жилом массиве, где, как отмечает местная администрация, в результате ракетной атаки повреждены 10 многоэтажных домов.
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