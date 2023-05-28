В Днепре во время непогоды дерево свалилось на машину (ФОТО)

После обеда 28 мая центральные улицы Днепра накрыл ливень с градом. Жители Днепра сообщают о первых последствиях непогоды. На проспекте Александра Поля дерево свалилось на машину, припаркованную во дворе.
Фото опубликовали в телеграм-канале ХДнепр. Предварительно известно, что в автомобиле никого не было, поэтому обошлось без жертв.
Напомним, ранее мы сообщали, что центральные улицы Днепра залило дождем и засыпало градом. По словам синоптиков, такая погода продержится до конца суток.
Читайте также:
Автор:
Около недели мальчик провел в реанимации.
Центр Днепра затопило дождем.
В Днепре снова бушует непогода.
В Днепре скорая отказалась приехать к женщине, которую в беспомощном…
Около недели мальчик провел в реанимации.
Пресмыкающийся посетил киоск в Вольногорске, что на Днепропетровщине.
Центр Днепра затопило дождем.
В Днепре снова бушует непогода.
В Днепре скорая отказалась приехать к женщине, которую в беспомощном состоянии нашли вблизи Автовокзала.
Можно купить единственный билет.
Умер Илья Кабаков.
Поселки в пригороде Днепра без воды.
Мужчина остался жив после падения.
На границе Ирана и Афганистана очередной конфликт.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!