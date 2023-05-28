В Днепре во время непогоды дерево свалилось на машину (ФОТО)

Первые последствия непогоды ощутили на себе владельцы автомобилей, проживающих на проспекте Поля.

После обеда 28 мая центральные улицы Днепра накрыл ливень с градом. Жители Днепра сообщают о первых последствиях непогоды. На проспекте Александра Поля дерево свалилось на машину, припаркованную во дворе.

Фото опубликовали в телеграм-канале ХДнепр. Предварительно известно, что в автомобиле никого не было, поэтому обошлось без жертв.

Напомним, ранее мы сообщали, что центральные улицы Днепра залило дождем и засыпало градом. По словам синоптиков, такая погода продержится до конца суток.

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