В Днепре во время масштабного пожара погибла пожилая женщина

Как рассказали спасатели, ночью 3 декабря на улице Вячеслава Липинского возник пожар в квартире на последнем этаже четырехэтажного жилого дома.
Пожар начался на кухне трехкомнатной квартиры. Из окна был виден столб пламени. Зайдя в дом, пожарные начали искать владельцев. Вместе с полицейскими они вывели из помещения 72-летнего дедушку. Мужчина отравился дымом, его немедленно отправили в больницу.
Также спасатели эвакуировали людей из соседней квартиры – их вывели на свежий воздух.
К сожалению, во время пожара погибла 65-летняя владелица дома.
Огнем уничтожены домашние принадлежности и мебель в кухне на общей площади 8 квадратных метров.
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