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В Днепре во время концерта на украинскую группу напали с ножом: подробности

Сегодня 11:34
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Недавно на украинскую группу, которая давала благотворительный концерт в одном из заведений Днепра, напали неизвестные.

Новости Днепра про В Днепре во время концерта на украинскую группу напали с ножом: подробности

Все произошло 3 июня, когда группа Burned Time Machine принимала участие в благотворительном концерте. Артисты успешно отыграли свое выступление, но затем наткнулись на неадекватного посетителя паба, пытавшегося напасть на них с ножом.

Об этом случае участники группы Burned Time Machine на своей странице в Instagram.

Новости Днепра про В Днепре во время концерта на украинскую группу напали с ножом: подробности

Между посетителями началась потасовка

Как рассказал участник группы Мирослав Щербак, все началось, когда один из посетителей начал колотить людей в толпе. По словам артиста, это произошло во время выступления другого коллектива Blind8. Он попросил неадекватного мужчину успокоиться и вести себя мягче, потому что своими действиями тот может навредить другим.

Детали конфликта артист рассказал в комментарии музыкальному изданию The Rock Spectrum.

Потом этот человек предложил мне «выйти разобраться». Также он сцепился с кем-то в моше, его положили на лопатки. Я подошел к звуковещателю, чтобы узнать где охрана, через несколько секунд вернулся назад – агрессора уже выводили, – говорит Мирослав.

После этого Мирослав вместе с женой вышли на улицу, но неадекват последовал за ними и стал ругаться. Артист еще раз попросил его успокоиться, но посетитель достал нож и обозвал его.

Он обратился ко мне со словами «Да ты вообще пед*к», я резко изменил курс и начал идти к нему, чтобы спросить правильно ли я его услышал, но он достал нож и сказал «Давай разберемся», — рассказал Мирослав.

После этого Мирослав отправил жену внутрь помещения, потому что не знал, какие дальше себя поведет нападающий, но через несколько секунд между ним и неадекватным посетителем встал охранник. Артист вернулся в клуб и вызвал полицию.

По словам артистов, на место достаточно оперативно прибыла полиция, которая забрала у посетителя нож и осмотрела его рюкзак. Внутри было несколько разбитых стаканов. После этого его забрали в отделение. К счастью, никто не пострадал, но ситуация была достаточно неприятной.

На своей Instagram-странице артист поблагодарил слушателей, но попросил в дальнейшем оставлять ножи дома и не приносить их на концерт.

Новости Днепра про В Днепре во время концерта на украинскую группу напали с ножом: подробности

На это отреагировала другая группа, которая выступала в тот вечер. Участники призывали своих поклонников относиться с уважением к людям на концертах.

Новости Днепра про В Днепре во время концерта на украинскую группу напали с ножом: подробности

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Новости Днепра про В Днепре во время концерта на украинскую группу напали с ножом: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре во время концерта на украинскую группу напали с ножом: подробностиРусский

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