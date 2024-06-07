В Днепре во время коменданского часа остановили пьяную водительницу

В Днепре за нетрезвое вождение остановили водительницу.

Ночью, 7 июня, в Днепре по улице Осенней остановили автомобиль. Патрульные решили проверить, почему граждане ездят по дорогам города во время комендантского часа.

Во время общения с водителем полицейские заметили у нее признаки алкогольного опьянения. Женщина прошла проверку в установленном законом порядке с помощью Драгера. Результат был положительный — 0,90 промилле алкоголя в крови водительницы.

На нее патрульные составили протокол по ч.1 ст.130 и постановление по ч.2 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КУоАП. Управление авто передали трезвому водителю.

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