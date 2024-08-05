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В Днепре во время движения по улице водителю автомобиля стало плохо

Сегодня 10:39
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У Дніпрі патрульні допомогли містянину, якому стало зле за кермом.

Новости Днепра про В Днепре во время движения по улице водителю автомобиля стало плохо

Патрульные Днепра заметили, что водитель автомобиля «Skoda» припарковался с нарушением ПДД.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Полицейские подошли к водителю и узнали, что ему вдруг стало плохо.

Оказалось, что 61-летний мужчина, ранее уже переживший три инфаркта, почувствовал головокружение и боль в груди. Один из патрульных попросил мужчину пройти небольшой мнемотический тест – поднять руки, проверить чувствительность конечностей и лица, чтобы распознать первые признаки инсульта.

Благодаря оперативной работе патрульных и работников экстренной скорой помощи 61-летнему горожанину установили диагноз – гипертонический криз. От дальнейшей госпитализации отказался.

Полицейские перепарковали авто мужчины и доставили его домой.

Друзья, напоминаем: нельзя управлять автомобилем в болезненном состоянии. Если чувствуете ухудшение самочувствия, головокружения, тошноты во время движения — немедленно останавливайтесь. Всегда имейте под рукой необходимые лекарства и бутылку воды. Если нужна помощь — звоните по телефону 102. Мы всегда поможем! — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы писали — Стало плохо из-за жары: в УЗ подтвердили смерть пассажирки в поезде, курсирующем через Днепр.

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