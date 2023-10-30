В Днепре внезапно скончался известный адвокат

В Днепре скончался адвокат Илья Бондарь.

О печальном известии сообщила его жена Ирина и сын Евгений.

Илья Леонидович Бондарь скончался в ночь на 29 октября. Как сообщила его жена, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Вместе с Ириной в браке они прожили 35 лет.

Остановилось сердце моего мужа… Лучшего мужчины в мире, лучшего папы, он был настоящим папой для нашего сына и его жены, лучшего дедушки в мире. И лучшего адвоката, — пишет Ирина.

Простились с Ильей Леонидовичем сегодня, 30 октября, на Успенской площади в Доме Пчелкина.

Похоронили г-на Илью по иудейским традициям, сообщил сын Евгений.

Илья Бондарь – основатель и президент Sherman Law Company, руководитель практики защиты бизнеса и практики уголовного права. В 1983 году окончил Харьковский юридический институт. Адвокат с 1985г.

Светлая память!

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